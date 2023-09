Le marché de l'immobilier n'est pas prêt de sortir de la crise à Toulouse

Vous en avez peut-être fait l'expérience. C'est toujours compliqué d'acheter ou vendre à Toulouse et dans notre région. Les derniers chiffres de la chambre interdépartementale des notaires, qui concernent la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l'Ariège, l'attestent. Ils ont été présentés lundi après-midi à Toulouse et concernent la période 1er juillet 2022 - 30 juin 2023.

La faute à des taux d'intérêt qui sont élevés et vont le rester aussi longtemps que nécessaire pour calmer l'inflation, a réaffirmé la Banque centrale européenne lundi. Depuis le 1er septembre, les banques sont autorisées à consentir des crédits immobiliers jusqu'à 5,56% pour les prêts à taux fixe de 20 ans et plus. Conséquence, le marché de l'immobilier n'est pas prêt de sortir de la crise, explique Henri Chesnelong, notaire et délégué aux chiffres de l'immobilier pour la chambre interdépartementale des notaires.

"Aucun indice aujourd'hui ne nous laisse penser que les taux vont baisser. On est plutôt sur une tendance haussière qui n'a pas l'air d'être modifiée. On a aucune tendance qui laisse penser que les banques vont emprunter moins cher avant de pouvoir prêter aux particuliers. Ça s'arrêtera, mais à combien? On ne sait pas comment. On a pu booster en France la construction par des incitations fiscales. Aujourd'hui, les mesures en cours ont tendance à être un petit peu moins intéressantes, ce qui est la raison pour laquelle on a un marché d'investisseurs qui fuient peut être un petit peu le neuf et on ne voit pas de nouvelles mesures à brève échéance qui pourraient relancer ce marché."

Des ventes en baisse et des prix qui grimpent

Conséquence, les ventes ont baissé de 17% sur un an en Haute-Garonne que ce soit dans l'ancien comme dans le neuf. Le problème est que les prix eux continuent d'augmenter. Conséquence, en Haute-Garonne, les prix ont augmenté entre 3 et 3,5% dans l'ancien avec même des records de prix au metre carré. Toulouse par exemple compte désormais six quartiers à plus de 5.000 euros le mètre carré, dont Saint-Cyprien qui vient d'entrer dans ce club fermé.

Et la hausse des prix est encore plus forte pour les logements neufs avec une hausse de plus de 9% en un an en Haute-Garonne. Une très forte hausse qui s'explique par la pénurie de logements neufs dans un secteur en crise.