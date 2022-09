Le marché de l'immobilier "se porte très bien" en Mayenne selon les notaires

Le marché de l'immobilier en Mayenne est dynamique selon le bilan des notaires du département pour la période juin 2021-juin 2022. Plusieurs records ont encore été battus, avec un prix de vente médian des maisons anciennes à 124 900 €, en hausse de 4,1 %. C'est beaucoup moins qu'en 2020-2021, où les prix avaient flambé de plus de 16 %.

Dans le détail, il y a de grosses disparités entre la première couronne lavalloise et le reste de la Mayenne. Plus de 220 000 € à Bonchamp-lès-Laval, Changé et L'Huisserie, 185 000 € à Laval, aux alentours de 150 000 € à Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne et moins de 70 000 € à Renazé et Gorron.

La demande est très forte, les biens sur le marché peu nombreux

Le prix du mètre carré continue de s'envoler à Laval, 1 860 € contre 1 180 € il y a 5 ans. Une sorte de "rattrapage" pour Maître Pierre-Henry Fouilleul, notaire à Laval et chargé de la communication à la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe, "les prix de l'immobilier en Mayenne étaient quand même assez faibles par rapport à des villes de tailles correspondantes dans d'autres départements."

Les prix pourraient continuer à augmenter dans les prochains mois, mais moins fortement que ces deux dernières années. La demande reste vive pour peu de biens sur le marché. Même avec la hausse des taux d'intérêts, les acquéreurs sont là. "On commence à avoir quelques refus de prêts, notamment pour les primo-accédants, explique Joëlle Ory, présidente déléguée de la chambre interdépartementale des notaires de la Mayenne, Mais malgré ça, le marché reste très dynamique. Quand on a un refus de prêt, on a très rapidement un autre acquéreur derrière."

Entre juin 2021 et juin 2022, 6 800 transactions immobilières ont été réalisées par des notaires en Mayenne, c'est 9 % de plus qu'en 2020-2021.