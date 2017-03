Le marché de la voiture d'occasion se porte plutôt bien

Le marché automobile français neuf lui aussi se porte plutôt bien, il débute l'année avec une augmentation de 10.6 % par rapport au mois de janvier 2016

Sur l'ensemble de l'année dernière, 2 millions de voitures ont été vendues en France. Un seuil symbolique qui n'avait pas été franchi depuis 2011. L'acheteur de voiture neuve a en moyenne 56 ans. Les moins de 30 ans eux n'achètent pratiquement pas de voitures neuves, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils se tournent massivement vers le marché de l’occasion qui est trois fois plus important en nombre de voitures que le marché du neuf.

Pour ausculter le marché des voitures d'occasion ici, il y a quelques jours nous sommes allés arpenter les allées du salon de l’occasion de Saint-Étienne.

reportage au salon de la voiture d'occasion 1er partie Partager le son sur : Copier

Reportage au salon de la voiture d'occasion 2em partie Partager le son sur : Copier

Plus de 200 voitures au parc des expos © Radio France - yves renaud

L'an dernier, 2 millions de voitures ont été vendues en France.

un chiffre qui fait dire aux spécialistes que c est la fin de la crise automobile et 2017 devrait confirmer la tendance. Malgré tout ce marché est très hétéroclite. Ce sont les entreprises qui dopent les ventes, et les particuliers restent prudents. L'autre tendance, c'est le recul des diesels neufs sur le marché, un frémissement qui pourrait bien se reporter sur le marché d'occasion ou les diesel seront de plus en plus présents. L'avis sur le sujet de David Matachionne chef des ventes occasions du concessionnaire BMW altitude 42