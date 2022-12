Le marché de Noël d'Amiens retrouve sa fréquentation habituelle avec plus d'un million de visiteurs

Plus que quelques heures pour profiter du marché de Noël d'Amiens ce samedi 31 décembre. Après plus d'un mois de fête, les 120 chalets du centre-ville fermeront à 19 heures. Côté chiffres, l'objectif a été atteint pour la Fédération des commerçants, qui souhaitait retrouver sa fréquentation habituelle. Plus d'un million de visiteurs ont été enregistrés. Il s'agit d'une année comparable à 2018, avant la crise sanitaire.

Des bornes de comptage ont été installées à des points stratégiques : l’une devant l’Hôtel de Ville, l’autre rue de Noyon. Toutefois, ce système ne différencie par les clients, des simples passants.

Bilan en demi-teinte pour les commerçants

Dans les allées, les commerçants proposaient différents produits : de l'alimentaire aux cadeaux de Noël. Dans son chalet Rudolph vend des chaussettes à petits prix. "C'est la deuxième fois que je viens. Cela s'est très bien passé, explique-t-il. Les gens sont sympas. On a plutôt bien vendu."

Le bilan est moins positif pour Marc, à quelques mètres. Le commerçant propose des bijoux à partir d'une trentaine d'euros. "Ce n'est pas une année exceptionnelle, probablement dû à la météo avec la pluie et le froid, regrette cet habitué du marché de Noël depuis 15 ans. Il y a eu la Coupe du Monde de football qui a fait que les gens ne se sont pas venus le jour où la France jouait. On sent aussi l'inflation avec des budgets plus serrés."

Baptiste est à la tête d'une attraction phare du marché de Noël d'Amiens en 2022. © Radio France - Raphaël Aubry

Certains professionnels observent moins de recettes, comparé à l'an dernier, comme pour une des attractions phare du centre-ville. Dans une piscine, les enfants peuvent s'amuser sur l'eau dans des rouleaux gonflables. "Je pense qu'en 2021, on a eu un effet d'après Covid. Les gens ont eux besoin de sortir et de s'amuser. C'était moins le cas cette année", analyse Baptiste, le gérant.

Un bilan mitigé donc pour les commerçants, touchés pour certains par l'augmentation des prix des matières premières, notamment pour les chalets axés sur l'alimentaire.