Le marché de Noël d'Amiens s'ouvre dans un contexte de forte reprise épidémique

Le marché de Noël d'Amiens s'ouvre ce vendredi alors que la France affronte la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Des restrictions pourraient être annoncées à l'issue d'une réunion entre la Mairie et la Préfecture. Mais le président de la fédération des commerçants reste confiant.

Après une édition 2020 ratée, marquée par des fermetures en cours de route à cause de l'épidémie de Covid-19, le marché de Noël d'Amiens revient ce vendredi et pour un mois. Mais alors que la France affronte une cinquième vague de contaminations, l'ombre du coronavirus plane au dessus de l'évènement.

Olivier Véran a indiqué jeudi que "les préfets seront habilités à rendre obligatoire le port du masque pour des événements en extérieur, tels que par exemple les marchés de Noël", qui seront soumis au pass sanitaire, "ou des brocantes", a précisé le ministre de la santé. La préfecture de la Somme n'indique pas pour l'instant dans quelle conditions se tiendra précisément celui d'Amiens qui débute ce vendredi matin dans le centre-ville. Une réunion est prévue en début d'après-midi.

Le pass sanitaire ? Impossible !

Pour Gaël Mordac, président de la fédération des commerçants d'Amiens et invité de France Bleu Picardie, " un pass sanitaire dans un centre ville c'est juste irréalisable, parce que concrètement vous avez une trentaine de rues et de voies d'accès et ce serait impossible d'empêcher les résidents, les gens de rentrer dans la zone piétonne en l'absence de pass sanitaire."

Mais Gaël Mordac rappelle aussi qu'il y a "tout un nombre de gestes de prévention mis en place" par l'organisation. Ainsi, la fédération a déjà largement communiqué sur les réseaux sociaux pour demander aux clients du marché de Noël de porter le masque. "Ce qui va sûrement nous être recommandé est déjà intégré", insiste Gaël Mordac.

Les 130 chalets du marché de Noël d'Amiens, installés sur un kilomètre, entre la mairie et la gare vont ouvrir à partir de 10h30 ce vendredi matin. Les animations (manèges, illumination, tyrolienne) seront mises en route ce samedi.