Le marché de Noël d'Avignon annulé en raison des violences en marge de la manifestation des "Gilets Jaunes"

Avignon, France

À 5 jours du marché de Noël, Claude Tummino président de la fédération des commerçants de la ville a annoncé ce dimanche lors d'une conférence de presse que le marché de Noël était annulé. En cause, les dégradations et le degré de tension ce samedi en marge de la manifestation des "Gilets Jaunes".

à lire La manifestation des gilets jaunes dégénère à Avignon

"Dès samedi vers 17h, les commerçants qui avaient réservé leur chalet ont commencé à annuler. Aujourd'hui on a 10 chalets vides sur 17, on est dans l'incapacité d'assurer ce marché de Noël. Certains n'ont pas pu s'approvisionner à temps et puis d'autres voyants toute cette violence en centre-ville ont préféré décommander. C'est triste parce qu'on avait réussi à monter en 14 jours cet événement. J'encourage les Avignonnais à venir consommer en centre-ville, les 2 200 commerçants avignonnais en ont besoin", explique Claude Tummino.