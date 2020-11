Le marché de Noël de Chambéry devrait se tenir du 5 au 24 décembre

Malgré le confinement et la crise sanitaire, la mairie de Chambéry prévoit de maintenir son marché de Noël. Il devrait se tenir du 5 au 24 décembre au soir et rassembler 20 commerçants locaux place Saint-Léger.

La Ville de Chambéry ne veut pas renoncer à son marché de Noël. Alors qu'un déconfinement progressif est envisagé à partir du 1er décembre, la mairie pense pouvoir organiser son animation de centre-ville du 5 au 24 décembre au soir.

"Nous sommes toujours dans la perspective d'organiser une animation pendant le mois de décembre place Saint-Léger", confie Thierry Repentin. "On est l'une des rares villes de la région qui n'a pas pris la décision d'annuler, ça ne doit pas être inéluctable. Donc si la situation s'améliore, on peut maintenir un marché, certes plus modeste que les années précédentes, mais néanmoins un marché qui apporterait de l'animation."

Si la situation sanitaire le permet, il devrait y avoir 20 chalets en bois place Saint-Léger, espacés de trois mètres, avec 17 artisans locaux et trois producteurs.