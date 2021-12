Le marché de Noël de Châteauroux fait la part belle aux produits locaux

Un peu de magie de Noël. Le marché de Noël a ouvert ses portes place de la République à Châteauroux ce samedi 11 décembre. A deux semaines du réveillon, il est désormais possible de faire le tour des chalets et de se réchauffer avec un petit verre de vin chaud. D'autant que cette année, il y a du choix. 35 exposants sont présents avec des étals gourmands, miel, foie gras et spécialités bretonnes, mais aussi des objets d’artisanats, bijoux, bougies et décorations de Noël. Les produits artisanaux sont ceux qui rencontrent le plus de succès.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Les produits artisanaux cartonnent

A son stand, Patrick Vés vend du nougat au caramel et des brochettes de chamallow au chocolat. Ce commerçant fabrique tout lui-même et il cartonne. "Les gens préfèrent quand c'est artisanal, par exemple, quand je fais les brochettes devant eux, ils aiment bien. A chaque fois, j'en vends une dizaine", assure-t-il.

Patrick Vés vend des nougats au caramel faits maison © Radio France - Justine Claux

Sur les 35 exposants, le marché fait la part belle à l'artisanat et aux créations. Ils sont une vingtaine à vendre des produits locaux. Gaëlle Brière en fait partie, elle confectionne des bougies en forme de chantilly ou de gâteau. Cette marchande Castelroussine en est persuadée : les clients recherchent avant tout des produits artisanaux. "Châteauroux avait vraiment envie de mettre en avant l'artisanat local. Puis, c'est un peu ce qu'on recherche sur un marché de Noël, c'est de trouver des choses locales et françaises, pas du Made in China, sinon, on va dans une galerie marchande", estime-t-elle.

Les bougies en forme de chantilly de Gaëlle Brière © Radio France - Justine Claux

Ce que confirment la plus plupart des visiteurs. Laurence, une habitante de Déols, cherche des cadeaux de Noël et elle vient de trouver un bouquet de fleurs séchées 100 % berrichon. "Ce n'est pas courant, ce sont des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, mon bouquet est unique, je ne le trouverai pas chez quelqu'un d'autre", raconte celle qui ne jure que par les produits locaux.

Mais consommer local coûte forcément un peu plus cher. Pour une bougie Made in Châteauroux, il faut compter une vingtaine d'euros.

Les enfants ont les yeux qui pétillent

Au marché de Noël, il y a aussi des activités pour les enfants, comme le petit train. Avec toutes ces décorations, les plus petits ont les yeux qui brillent. Ils ont l'impression que Noël est déjà là.

"On a la magie de Noël qui pétille dans les yeux", s'enthousiasme un enfant Copier

Le marché de Noël se tient de 10 heures à 19 heures jusqu'au 24 décembre. Des milliers de visiteurs sont attendus jusqu’au réveillon.