Le marché de Noël de Saint-Étienne fait son retour avec une semaine en plus d'animations

Le marché de Noël fait son grand retour à Saint-Étienne, après deux ans d'absence due à la crise sanitaire. Il ouvre ce samedi 22 novembre à 10h et dure une semaine de plus que d'habitude, avec des horaires élargis,. La ville lui consacre également un budget plus important, signe de l'importance du marché pour redynamiser le centre-ville après plusieurs mois moroses pour les commerces.

Le manège "Le sapin merveilleux" sur la place Jean-Jaurès de Saint-Étienne. © Radio France - Céline Autin

Davantage d'efforts pour faire vivre le marché de Noël

Avec un million d'euros de budget consacré au marché de Noël, la mairie affiche sa volonté d'en faire l'un des gros événements de l'année. Ce budget est supérieur à celui de 2019, de 800.000 euros à l'époque, et va se partager équitablement entre les animations et les illuminations, qui seront lancées le 3 décembre prochain.

La grande roue fait son retour sur la place de l'Hôtel de ville de Saint-Étienne. © Radio France - Céline Autin

Pour les 50 forains, dont 22 commercants de bouche installés sur le marché de Noël, l'enjeu est essentiel. "On a eu une grosse année de carence, reconnaît Pauline, vendeuse de marrons glacés. On croise les doigts pour que tout se passe bien ... jusqu'à la fin." Plus largement c'est tout le centre-ville qui profite de l'afflux de visiteurs. C'est d'ailleurs à la demande des commerçants que le marché est prolongé d'une semaine : "le message, c'est : venez en prendre plein les yeux, et en même temps, si vous pouvez faire vos actes d'achats dans le centre-ville, c'est super" détaille Lionel Boucher, adjoint en charge des événements.

Quelles mesures sanitaires pour le marché de Noël ?

Le masque est obligatoire partout sur le marché. Quant au pass sanitaire, il est exigé "dès qu'on mange", indique Lionel Boucher, que l'on commande à emporter ou non. Mais la mairie ne souhaite pas épiloguer sur l'épidémie : "on est sur du plein air, de la déambulation, on veut donner un semblant de vie habituelle à ce moment festif."

Le traineau du Père Noël en plein village des Chalets, à Saint-Étienne. © Radio France - Céline Autin

Chaque forain et propriétaire de manège peut décider, à sa convenance, d'exiger ou non un pass sanitaire. Cela concerne notamment la grande roue, le sapin merveilleux, la patinoire ou encore la luge. La mairie s'engage, si la préfecture l'exige, à mettre des agents aux entrées du marché pour exiger le pass sanitaire auprès de chaque visiteur, mais pour l'instant, le pass sanitaire n'est pas réclamé à l'entrée.

Des nouveautés et des animations incontournables de retour

Les animations s'étendent sur de nouveaux espaces cette année. Ainsi la place Chavanelle va accueillir un cabaret de Noël privé, avec une troupe parisienne qui assure des spectacles pour les enfants et les adultes. La mairie annonce également près de 160 nouveaux motifs d'illuminations.

50 forains et une vingtaine de commerces de bouche sont présents pour ce marché de Noël 2021 à Saint-Étienne. © Radio France - Céline Autin

Les habitués, grands ou petits, du marché de Noël de Saint-Étienne vont retrouver la grande roue place de l'Hôtel de ville, ainsi que le village des chalets. La place Jean-Jaurès accueille quant à elle la patinoire et le sentier de glace, le manège "sapin merveilleux" ainsi que la descente de luge. Les enfants trouveront le Père Noël place Dorian, dans son atelier. Enfin les fééries de Noël vont enchanter les rues tous les mercredis, samedis, et dimanches après-midis pour trois heures de spectacles gratuits.

Horaires du marché de Noël - du 20 novembre au 2 janvier

Du dimanche au jeudi : de 10h30 à 20h.

Vendredi et samedi : de 10h30 à 21h30.

Les vendredis 24 et 31 décembre, ouverture jusqu’à 18h.

Les samedis 25 décembre et 1er janvier, ouverture de 14h.