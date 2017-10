Le marché des Halles du Blanc a un an !

En un an d'existence, le marché des Halles du Blanc a trouvé sa clientèle et présente de nouveaux projets de développement.

"C'est un véritable succès ! On est ravi" Tout sourire, Céline et Yannick Reffet n'en reviennent pas de l'année passée. Ouvert l'été 2016, les Halles ont tout de suite trouvé leur public. Le magasin s'est installé dans des locaux de l'ancienne gare du Blanc, entièrement rénovés.

"On a en moyenne 250 clients par jour... Avec un panier moyen allant de 20 à 35 euros. On a tout de suite été rentable... C'est qu'il y avait un vrai besoin" analyse Céline. La jeune femme est issue de la grande distribution. Mais après quelques années de carrière dans une grande enseigne, elle a eu envie de changer de vie : "Je voulais vendre des produits de qualité, savoir d'où ils venaient et avec qui je travaillais".

Yannick et Céline Reffet, les propriétaires du marché des Halles © Radio France - Gaëlle Fontenit

Une centaine de producteurs

Le marché des Halles a choisi de s'approvisionner le plus possible en local. "Nous avons des fromages, des fruits et légumes, du pain, un rayon crèmerie, la boucherie, le vrac, le vin, etc, détaille Yannick. On a d'ailleurs agrandit la cave à vins face au succès et on a créé une cave à bière...On a aussi des produits d'entretien, un grand rayon épicerie fine et puis le vrac..." Au total, une centaine de producteurs sont présents dans les rayons de l'établissement.

Le magasin réfléchit à de nouveaux développements et devrait bientôt proposer de l'huile d'olive bio en vrac.

Si les patrons veulent rester discrets sur le chiffre d'affaires, ils assurent avoir immédiatement connu la rentabilité. Le magasin emploie désormais 5 personnes.