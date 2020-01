Le marché du travail se porte mieux en Creuse

C'est une bonne nouvelle ! La baisse du chômage se poursuit en Creuse. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de plus de 7%. Il y a du travail dans le secteur de l'aide à domicile mais aussi de l'industrie et du bâtiment.

Département Creuse, France

Plus de 4 800 personnes cherchent du travail en Creuse. Mais en un an, le chômage a diminué de plus de 7 %. C'est une baisse deux fois supérieure à celle enregistrée au niveau national. Cela représente près de 400 demandeurs d'emploi en moins. Marilyne Martinez est la directrice de la DIRECCTE, la direction du travail en Creuse. Elle était ce mercredi matin l'invitée de France Bleu Creuse. Retrouvez son interview en vidéo ici.

Des signes encourageants

Il y a en Creuse une augmentation des Déclarations Préalables à l'Embauche. C'est la démarche obligatoire avant tout recrutement, le futur employeur doit faire une déclaration auprès de l'Urssaf ou de la MSA. L'an dernier, il y a eu 4 800 déclarations avant embauche dans notre département, ce qui représente une augmentation de 5,6% par rapport à 2018. Et sur le total de ces recrutements, 800 ont débouché sur un CDI, soit une hausse de 18,5% par rapport à 2018.

Des job dating en février

Il y a du travail et des offres d'emploi dans plusieurs secteurs en Creuse. On a besoin de personnels dans le secteur de l'aide à domicile mais aussi l'industrie ou encore le bâtiment. Mais les entreprises peinent à recruter. Alors pour permettre aux employeurs de rencontrer directement des demandeurs d'emploi, deux nouveaux job dating vont être proposés le 13 février, de 14h a 17h à La Souterraine et de 14h30 à 17h à Aubusson. Ces rendez-vous sont ouvert à tous les demandeurs d'emploi, sans inscription préalable.