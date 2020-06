Le marché immobilier du Poitou bénéficie de l'effet post-confinement

"On a eu 570 demandes de contact rien que sur ces trois dernières semaines." Virgile Taudière dirige l'agence immobilière Laforêt de Thouars qui fait partie d'un réseau de sept agences dans le Nord Deux-Sèvres. Toutes ont constaté le même phénomène : une augmentation significative des demandes d'achat avec souvent le même type de bien : une maison familiale avec jardin. " On est dans un secteur rural où de toute façon la grande majorité du marché ce sont des maisons avec jardin mais on a quand même une forte demande depuis le déconfinement ", poursuit Virgile Taudière.

Un effet post-confinement

Le profil des acheteurs est aussi souvent le même : des citadins, souvent Parisiens mais pas forcément qui, après deux mois enfermés dans un appartement, ont décidé de changer de cadre de vie. " On a posé la question pour savoir si c'était des demandes liées à l'épisode Covid et on a eu quelques réponses 'oui oui on a besoin d'air' " explique Oriane Fayet, agent immobilier à Melle dans le sud des Deux-Sèvres. Son agence a enregistré 170 demandes depuis le début du confinement. Mais elle nuance : "le printemps est toujours propice à l'achat même s'il n'y a pas de règle".

La Vienne n'est pas en reste. L'agence Century 21 de Poitiers a déjà signé une dizaine de compromis de vente rien qu'au mois de juin affirme son directeur Gilles Thinon. Là aussi des citadins qui veulent "être plus à la campagne tout en restant proche de tout " et même de Paris puisque Poitiers n'est qu'à 1h30 de TGV de la capitale. Mais également des investisseurs dans une ville étudiante moins chère que La Rochelle, Nantes ou Bordeaux.

L'inquiétude d'une "bulle" immobilière

Si tous les agents sont évidemment satisfaits de cette reprise dynamique du marché, ils se montrent aussi tous très prudents. "On fait attention à ne pas être dans la surenchère dans les estimations parce que _le risque c'est de se retrouver avec des prix qui montent avec la demande et créer une bulle des Parisiens avec des prix trop élevés pour les Poitevins et la bulle finirait par exploser "_, explique Gilles Thinon. Même chose pour Virgile Taudière dans les Deux-Sèvres " l'interrogation c'est de savoir si c'est conjoncturel ou si ça va durer".