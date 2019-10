Les notaires azuréens l'affirment: avec des volumes de ventes en augmentation et des prix en hausse dans l'ancien, le marché immobilier sur la Côte d'Azur est au beau fixe ! Seul ombre au tableau, la baisse des prix dans les logements neufs et des temps de transaction parfois longs.

Alpes-Maritimes, France

Tout va bien pour l'immobilier azuréen. La chambre des notaires a publié l'état des lieux pour l'année 2019. Dans les appartements de plus de 10 ans, les volumes et les prix sont en hausse. Cagnes-sur-Mer, par exemple, affiche une augmentation de 2 % dans l'ancien. Le m2 dans ce secteur atteins désormais 4020 euros. A Nice aussi on enregistre du positif avec +1,6 % (3720 euros/m2). Mais c'est dans le haut-pays que la hausse des prix est la plus forte. Dans les vallées, on frise les 16% pour les appartements, + 7 % pour une maison. Des tarifs qui n'affectent pas le volume des transaction qui reste très bon. Il faut dire qu'avec moins de 1.500 euros le m2, ces secteurs montagneux sont imbattables par rapport au littoral. "Quand une famille veut agrandir son logement et que ses moyens sont limités le calcul est rapide, explique Nicolas Meurot, président de la Chambre des Notaires. Il n'y a pas photo ! Même si les trajets quotidiens sont longs et chers à cause des l'essence, le haut-pays est la solution pour avoir de la place."

Baisse des prix dans le neuf.

En revanche, l'immobilier est moins à la fête sur les logements neufs. De base assez chers, leur prix a tendance à descendre. Cannes par exemple enregistre une baisse de 4,6 %, idem pour Cagnes-sur-Mer. "Il faut dire que quand un logement a 11 ans et qu'il coûte 30 % moins cher qu'un neuf alors qu'il n'est pas réellement vieux, les acheteurs ont vite fait le calcul", avoue Nicolas Meurot. Conséquence, les transactions sont moins attractives et les prix baissent. Mais le neuf souffre aussi d'un problème récurrent. Le nombre de recours en justice contre de nouveaux programmes immobiliers est très important. "C'est un réel problème qui bloque de très nombreux projets. _De multiples lois ont certes été promulguées pour éviter des enlisements juridiques mais ça ne suffit pas_". Enfin le temps des transactions est aussi assez long car dans cette embellie générale, les vendeurs ont tendance à surestimer leur bien qui met alors beaucoup de temps à se vendre. "Quand un logement est au juste prix, il part en 3, 4 mois, explique la FNAIM. Si on surestime, alors forcément ca ne part pas car les acheteurs ont désormais de très nombreux moyens de comparaison et connaissent de mieux en mieux le marché."