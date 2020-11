"Le marché pas pareil" pour trouver des cadeaux de Noël locaux et éthiques

A un mois de Noël, Réso Solidaire ouvre un marché virtuel et éthique pour mettre en valeur des artisans et des associations du Pays de Rennes qui proposent des idées cadeaux. Une façon de consommer local et engagé malgré la crise sanitaire.

Même si les commerces vont pouvoir rouvrir samedi 28 novembre, les marchés de Noël eux sont annulés en raison de la crise sanitaire.

Comment alors trouver des cadeaux originaux ? La solution passe par Le Marché pas pareil, un site internet ouvert lundi soir dernier et qui se présente comme un marché de Noël local et engagé. Il a été imaginé par le Réseau Solidaire, une association qui depuis 2009 oeuvre pour l'économie sociale et solidaire dans le Pays de Rennes.

83 exposants regroupés au sein du Marché pas pareil

Dans ce Marché pas pareil, Réseau Solidaire a eu l'idée de regrouper des créateurs et des associations du pays de Rennes qui proposent des idées cadeaux éthiques et locales. 83 exposants sont déjà inscrits, et tous sont présentés sur le site internet dans un petit chalet virtuel pour rappeler le marché de noël physique. Parmi les propositions, des objets de décoration, des habits pour enfants et adultes, des soins bien-être ou des gourmandises.

Le Marché pas pareil n'est pas un site marchand, cela aurait été trop compliqué à créer en quelques semaines, mais il y a pour chaque exposant, un lien ou un numéro pour entre en contact avec lui.

Petit plus, le site propose aussi des ateliers autour de Noël pour créer par exemple une décoration de Noël originale ou un tuto pour faire des furoshiki, les fameux emballages en tissu qui remplacent le papier cadeau peu écologique.