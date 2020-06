Le marché Saint-Louis de Brest rouvrira dimanche

Le marché Saint-Louis de retour ce week-end, à Brest! Dans un communiqué, la municipalité détaille : "Tous les commerçants abonnés du marché pourront s’installer : les producteurs, les commerçants alimentaires et non alimentaires".

En revanche, fini le tirage au sort pour désigner les emplacements, la ville a défini un plan, en tentant de positionner les commerçants à proximité de leurs places habituelles, un fléchage doit être installé.

Des étals en ligne, le reste de la chaussée réservé aux piétons

Plus de stands face à face, ils seront tous installés sur une seule voie, avec des files d'attente pour chaque étal. L'autre côté de la chaussée sera réservé à la circulation des piétons.

Le détail de la nouvelle organisation :

Zone 1 / Rue de Lyon, une particularité devant les halles Saint-Louis :

Outre le déploiement sur un côté le long de la rue de Lyon, certains commerçants du marché feront face aux halles : ils seront positionnés sur la chaussée sud, c’est-à-dire dos au parking de l’église. Devant le parvis des halles, un aménagement avec du mobilier urbain sera installé dans les semaines qui viennent. Il permettra au public de bénéficier d’espaces aérés, voire de déjeuner sur place.

Zone 2/ Le « carré » des producteurs

C’est l’un des changements importants de cette nouvelle organisation : cette partie du marché ne peut plus se tenir sur les rues Boussingault et Picot, désormais trop exiguës et à saturation de place. Elle est donc repositionnée sur le rectangle autour des halles Saint-Louis : rue des halles saint Louis et rue Pasteur jusqu’à la rue de Lyon.

Zone 3/ Cuisines du monde (food trucks)

Habituellement sur le parking du square de la tour d’Auvergne, les food-trucks seront repositionnés, toujours sur une seule voie, sur le parking, pour une partie d’entre eux, et sur la rue Boussingault pour les autres.