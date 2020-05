Le marché Saint-Pierre à Caen rouvre ce dimanche 31 mai avec tous ses commerçants titulaires

Le Marché Saint-Pierre va accueillir ses 278 commerçants titulaires ce dimanche 31 mai. Le plan du marché a été modifié et étendu afin de permettre la mise en place des règles de distanciation.

Le Marché Saint-Pierre à Caen va rouvrir ce dimanche 31 mai avec tous ses commerçants titulaires aussi bien pour le commerce alimentaire que pour le non-alimentaire.

Le plan du marché a dû être modifié pour accueillir les 278 commerçants et permettre la distanciation physique. Les étals seront espacés de 2 mètres.

Le port du masque est recommandé ainsi que la mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour les clients avant qu’ils ne touchent des produits manufacturés.

Le marché Saint-Pierre sera plus étendu et bordera entièrement le quai Vandeuvre et la place Courtonne.

Les 200 commerçants "passagers" ne sont pas concernés. Le collectif des commerçants non sédentaires des marchés de Caen continue de négocier leur retour sur le marché Saint-Pierre et ne désespère pas d'obtenir le retour dès la semaine prochaine.