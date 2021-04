Le marché virtuel du Poitou marche fort sur la toile

L'hiver dernier, Elodie Rivet avait créé un marché de Noël virtuel à cause de la crise sanitaire. Un événement éphémère qui prendre fin le 31 décembre. Mais face au succès de l'opération, la jeune femme a lancé "Le marché des créateurs et indépendants de la Vienne". La page compte 18500 abonnés.

Au quotidien, la crise sanitaire nous pousse à s'adapter. A l'hiver dernier déjà, Elodie Rivet avait créé un marché de Noël virtuel sur le réseau social Facebook, faute de vrais marchés. Elle nous avait alors confié que cet événement était éphémère et qu'il devait s'arrêter au 31 décembre. Mais c'était sans compter le succès de l'opération ! La page Facebook s'appelle désormais "Le marché des créateurs et indépendants de la Vienne". Elle compte 18 500 abonnés et Elodie Rivet a même recruté cinq modérateurs pour aider à la bonne gestion de la page.

Une aide bienvenue

Pour Elodie Rivet, ce marché virtuel est un vrai soutien aux commerçants locaux : "L'objectif qu'on avait pendant les fêtes de Noël, c'était de soutenir le commerce local et c'est pour ça, justement, que c'était vraiment ciblé sur la Vienne. Les sociétés qui ne font pas partie du département ne peuvent pas participer." Mais avec cette crise sanitaire, cette aide virtuelle est fortement appréciée par les commerçants : "On cherche vraiment à soutenir le commerce local, mettre en avant des structures qui n'ont pas forcément de facilités à communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que Noël est passé qu'il faut les oublier. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir continuer à les soutenir. Le besoin est toujours là."

La jeune femme, qui habite à Châtellerault, a aussi vu apparaître un nouveau besoin avec cette crise sanitaire : "C'est peut-être le point positif de cette crise sanitaire, si on peut dire qu'il y en a eu un. C'est qu'au moins il y a eu une prise de conscience globale des gens sur le besoin de soutenir le commerce local, d'avoir des _produits locaux plus frais_. Cet acte de solidarité a été vraiment suivi et on continue à vouloir agir pour le territoire et son développement et sa survie aussi pour certaines structures."