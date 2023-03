Le marché Wilson de Reims face à l'inflation

Comme chaque mois, France Bleu s'intéresse à votre pouvoir d'achat. Selon le cabinet Nielsen IQ, partenaire de France Bleu sur ces études, dans la Marne l'inflation est de 17,6% sur un an, soit une évolution de 1,3 point depuis janvier. C'est plus qu'au niveau national. Le panier coûte en moyenne 105,25€ en février 2023.

ⓘ Publicité

Le panier France Bleu

Les trois produits du panier qui connaissent la plus forte inflation sur un an dans la Marne.

1 paquet d'1 kg de sucre (premier prix) : +55,84% sur un an

1kg de farine nature (premier prix) : +38,7% sur un an

Une boîte de 6 steaks hachés surgelés (marque distributeur) : +32,47% sur un an

Les étales se vident en fin de marché © Radio France - Julien Frenoy

Sur le marché Wilson de Reims, la hausse des prix se faire ressentir. Alors pour avoir les meilleurs prix, certains, comme Katia, misent sur la fin du marché. "Quelques minutes avant 13 heures, les prix diminuent. Pour ne pas gâcher la nourriture, ils bradent alors on en profite."

Trois euros pour deux kilos de pommes par exemple**. Ça fait 40 ans que la famille de Karim fait les marchés de Reims**. Alors pour continuer de s'assurer un revenu, il mise sur la quantité. "Cette semaine, on a acheté trois tonnes de clémentines. Ça nous permet d'avoir un petit prix pour les clients le jour du marché. Mais ça fait beaucoup après à vendre."

"En dix ans, je n'ai jamais vu ça"

Kader vend aussi des fruits et légumes au marché de Reims le vendredi sur le boulevard Wilson. "Ça fait une dizaine d'années que je fais ça et en dix ans, je n'avais jamais vu ça. L'inflation est devenue exorbitante." Il donne l'exemple des tomates. "C'est devenu un luxe d'acheter des tomates en ce moment. Aujourd'hui je suis obligé de vendre mon kilo de tomate à 3,30€ alors qu'il y a quelques mois c'était affiché autour d'un euros. "Mais ses charges ont augmenté, et notamment l'électricité. De 150 euros habituellement, il paye maintenant 600 euros par mois pour brancher, entre autres, ses frigos.