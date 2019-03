Le maroquinier de luxe SIS veut recruter 120 à 150 salariés par an à Valdahon, Avoudrey et Etalans

L'industrie du luxe se porte bien : à Avoudrey, Etalans et Valdahon la société de maroquinerie SIS, qui sous traite pour de grandes marques, recrute 120 à 150 personnes par an pour les trois prochaines années.

SIS propose à ses salariés 1571 euros bruts et des avantages sociaux comme une crèche et un restaurant d'entreprise.

Valdahon, France

Qu'on se le dise, SIS recrute ! Installé à Valdahon, Avoudrey et Etalans, la société qui travaille comme sous traitant dans la maroquinerie de luxe cherche activement de nouveaux collaborateurs. Il s'agit principalement de trouver des petites mains en atelier de production, un travail qui demande principalement de la minutie et de la dextérité. Dans l'ensemble 85% des salariés en atelier sont des femmes mais les profils masculins sont aussi très bienvenus.

Un chiffre d'affaire en progression de 7-8% " - Sophie Monnet, DRH de SIS

Tout le monde a sa chance d'autant que les besoins sont très importants, "de 120 à 150 personnes par an jusqu'en 2021, précise Sophie Monnet la directrice des ressources humaines de SIS. Le carnet de commande est bien rempli, on a eu une progression à deux chiffres pendant plusieurs années là on est plutôt sur du 7-8%".

1571 euros bruts

SIS propose à ses salariés 1571 euros bruts et des avantages sociaux comme une crèche et un restaurant d'entreprise. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez dès maintenant envoyer votre candidature en ligne sur le site web de sis à : sis-fr.com