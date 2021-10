Le Mary's Coffee Shop revient dans le centre-ville de Saint-Étienne

Le Mary's Coffee Shop revient dans le centre ville de Saint-Etienne : un nouveau magasin va ouvrir en décembre prochain place du Peuple, à la place de l'actuel Gandot.

Mary's Coffee Shop avait encore une boutique à Saint-Étienne, dans le centre commercial de Monthieu, mais depuis octobre 2019 (et la fermeture des trois boutiques du centre commercial Dorian, de la rue Léon-Nautin et du quartier Tréfilerie) la chaine n'était plus présente en centre-ville.

"C'était important (de revenir dans le centre ville) ne serait-ce que pour la symbolique, détaille Aurélien Camps l'un des fondateurs et cogérants de la marque. Parce que l'enseigne existe depuis 11 ans et est née à Saint-Étienne. Donc c'est vrai que quand nous sommes partis en octobre 2019, notre priorité était vraiment de revenir là où nous sommes nés. Ce retour est très symbolique pour nous. Il nous rend très fiers parce que c'est notre ville, c'est notre départ et pouvoir se réimplanter deux ans après notre départ, on est très contents".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si revenir dans l'hyper-centre était un objectif avoué de longue date, il fallait malgré tout trouver un local, bien placé et suffisamment grand. Ce sera donc place du Peuple, à la place du Gandot et c'est Bruno Garnier (actuel manager du magasin de Monthieu) qui va ouvrir la franchise, persuadé de son succès : "c'est un concept qui marche et qui fonctionne. Depuis trois ans quasiment que je suis ici, quasiment quotidiennement on me demande : quand est-ce que le Mary's va revenir dans le centre-ville ? Donc je sais que c'est un concept qui plait. Qui plaisait et qui plait encore et toujours. Et je sais que les gens seront contents de revoir le Mary's dans le centre-ville".

Marys Coffee Shop a déjà deux franchises à Lyon (place des Terreaux) et au Puy-en-Velay. Une succursale doit également ouvrir début 2022 à Clermont-Ferrand.