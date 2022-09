Le match des légendes à Nice : "il faut venir pour les enfants" clame Pascal Olmeta

Eric Cantona, Sébastien Chabal, Emile N'Tamack ou encore Fabien Barthez : de grands noms viennent enflammer l'Allianz Riviera pour la bonne cause ce soir. Un match de foot en première période, puis de rugby ensuite afin de récolter de l'argent pour l'association "Un espoir, un sourire pour la vie" de Pascal Olmeta. L'ex gardien de but ravi de réunir ses amis pour la bonne cause, en espérant avoir tout le monde. "La présence de Didier Deschamps ? "Il est parti pour être là, mais vu la défaite d'hier contre le Danemark... Depuis des années il est avec nous, j'espère, on verra !"

Il appelle à venir en masse au stade pour faire la fête

Pascal Olmeta n'est pas inquiet pour l'ambiance, elle sera forcément bonne vu le casting. "Moi ce qui m'inquiète un peu c'est le remplissage du stade, on a fait guichet fermé à Toulon, Toulouse, 14.000 à Bastia, 23.000 à Bordeaux. Là il faut venir, parce que c'est la fête et la recette va aux enfants."