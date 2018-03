Treignac, Corrèze

Depuis 2013, l'antenne de Treignac du Secours populaire est hébergée dans un bâtiment de l'ancien centre de vacances EDF. Elle y accueille ses bénéficiaires et c'est là qu'elle tient sa braderie de meubles, vaisselle et vêtements. Mais ces locaux sont vieux et menacent même ruine. "Regardez le plafond, indique André Quentier, le responsable de l'antenne. Il y a des infiltrations et il y a des détériorations, il y a des rongeurs qui s'y promènent". Et le bâtiment mal isolé est mal chauffé. "Quand on arrive le matin, il fait aussi froid dedans que dehors".

1200 personnes aidées

Malgré tout, et malgré cet hiver très rude, l'antenne a ouvert ses portes normalement à ses bénéficiaires. "Je trouve les bénévoles très courageux" souligne André Quentier. Ils sont une quinzaine qui se relaient pour faire fonctionner cette antenne qui a prouvé son utilité depuis son ouverture en 2013. "Nous avons reçu 1200 personnes environ alors que le territoire de la communauté de communes n'a que 5000 habitants."

On ne fera pas les difficiles" Ayze Tari

Cette antenne est importante aussi pour l'ensemble du Secours populaire de la Corrèze précise en outre la présidente départementale Ayze Tari. Car l'argent récolté par la vente à la boutique abonde les caisses départementales, comme le font toutes les autres antennes, qui servent à l'aide alimentaire des 4 400 bénéficiaires corréziens. Pour éviter la fermeture, l'association s'est tournée vers les communes de son secteur et vers la communauté de commune. Qui n'ont pas trouvé de bâtiment adapté. Alors le Secours populaire lance un appel aux donateurs, particuliers ou publics. "Nous avons besoin d'un local de 300 mètres carrés environ. Mais on ne fera pas les difficiles "précise Ayze Tari. En prévenant qu'il n'était guère envisageable de rester ouvert un hiver de plus dans les conditions actuelles.