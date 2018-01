Des grands crus et des stars : voici le quotidien de Richard Bedouet. Ce Mayennais est négociant en vins à Saint-Saturnin-du-Limet depuis 2014. Parmi ses clients : le prince Albert de Monaco, ou encore Jean-Paul Gaultier. En 2018, Richard Bedouet recrute une cinquantaine de vendeurs à domicile.

Saint-Saturnin-du-Limet, France

"J’ai rencontré beaucoup de gens grâce au culot !" Richard Bedouet, 36 ans, a déjà à son compteur plus d’une centaine de célébrités. Tout commence en 2008 lorsqu’il se rend à Paris, en bas des studios de Fun Radio, pour rencontrer Sébastien Cauet. L’animateur lui explique qu’il ne boit pas d’alcool, mais l’invite à assister à son émission. Richard Bedouet fait alors la connaissance de son producteur, et la machine s’emballe.

Des stars à la pelle

Jean-Marie Bigard, Cyril Hanouna, Isabelle Nanty, Nabilla… Il les rencontre tous. Sur son compte Instagram, Richard Bedouet poste les photos de toutes les stars à qui il a vendu ses bouteilles.

Le Mayennais travaille actuellement avec Thierry Ardisson et la production de Salut les Terriens et Les Terriens du Dimanche. Le vin que les chroniqueurs boivent sur le plateau, c’est le sien ! Richard Bedouet a également fourni ses bouteilles à l’équipe de tournage du prochain film de Fred Testot, À deux heures de Paris.

"Ça n'a pas marché avec Florent Pagny"

Toute l’année, il sillonne la région bordelaise pour déceler des millésimes rares. Il démarche ensuite ses potentiels clients, il va jusqu’à eux pour leur proposer ses grands crus.

Et ça ne fonctionne pas à tous les coups : "On parle souvent des gens avec qui ça a marché, mais des gens avec qui ça n’a pas marché, il y en a eu beaucoup plus." sourit le négociant. Richard Bedouet mentionne notamment Florent Pagny, qu’il a attendu des heures devant son studio d’enregistrement, en vain.

Le Mayennais souhaite désormais "voir plus grand" et travailler avec l’animateur de télévision américain Jimmy Fallon. Pourtant, hors de question de quitter son département : "Pour moi, la Mayenne c’est un confort de vie, confie le natif de Château-Gontier. Quand j’y rentre, je déconnecte."

De 8 euros... à 7000 euros

Même si Richard Bedouet côtoie des célébrités, les bouteilles de L’Eclat Divin ne leur sont pas réservées. Le Mayennais propose son vin à tout le monde. Sa clientèle est large, et la fourchette de prix également : de 8 à 7000 euros. "Ce n’est pas réservé à l’élite", précise-t-il.

Richard Bedouet recrute en 2018 : il recherche 50 vendeurs à domicile, disponibles sur toute la région Grand-Ouest. Aucune formation n’est requise. Seule exigence : avoir un bon carnet d’adresses, être motivé et bosseur. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre candidature avant le 31 janvier à cette adresse : richard.bedouet@eclatdivin.fr