Le Mayennais Samuel Tual élu président du Medef des Pays de la Loire

Mayenne, France

Un Mayennais à la tête du Medef des Pays de la Loire. Samuel Tual vient d'être élu ce vendredi 18 octobre lors de l'assemblée générale de l'organisation patronale. Il remplace Vincent Charpin.

Défendre l'entreprise, c'est défendre une vision positive du travail - Samuel Tual

Le nouveau président du Medef des Pays de la Loire a exposé sa vision de sa nouvelle mission : "Je pense qu'il est important de défendre l'entreprise, explique Samuel Tual. Parce que c'est finalement l'endroit où le travail se réalise et où les femmes et les hommes peuvent s'intégrer, s'épanouir et se réaliser."

Le président de l'entreprise Lavalloise Actual Leader Group avait démissionné "pas sans émotion" de son poste de président du Medef Mayenne en mars 2019. Il voulait se consacrer à son entreprise, spécialisée dans l'intérim et en plein développement. Il était resté membre du bureau du Medef Mayennais.

Multi-créateur d'entreprises

Diplômé de l'école de commerce EDEP à Paris, Samuel Tual crée une première entreprise à 23 ans : Média Sup, une maison d'édition spécialisée dans la presse étudiante.

Quelques années plus tard, il crée le groupe Studyrama, premier groupe de presse étudiante en France.

En 1998, il crée Call Intérim. Trois ans plus tard, avec son père, Samuel Tual crée le groupe Actual. Puis Actual Leader Group, dont il prend la tête.