Le McDonald's est ouvert place du Grand Marché dans le vieux Tours

Le McDonald's du vieux Tours a ouvert ce jeudi, place du Grand Marché. Depuis les premières rumeurs d'installation, les Tourangeaux sont divisés sur l'implantation de la chaîne de restauration américaine.

Après Starbucks, c'est un nouveau McDonald's qui s'installe dans le centre-ville de Tours. Il y en a déjà un en face de la gare. Et depuis ce jeudi, on peut donc aussi commander un double hamburger ou des nuggets de poulet dans le vieux Tours, place du grand marché, dite "place du monstre". Une ouverture qui divise :

Les pour :

- Les étudiants et les lycéens saluent l'arrivée du géant américain du burger. "Ça changera des kebabs et on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la gare pour un McDo", expliquent-ils notamment.

- Les commerçants du quartier estiment que l'arrivée du McDonald's fera gonfler leur clientèle : "ce sera plus de passage, donc plus de clientèle potentielle"'.

Les contre :

- Les habitués du bar Le Tourangeau et de sa terrasse craignent d'être dérangés : "On va avoir une vue imprenable sur les tables du fast food et on aura toute la journée d'odeur de frite". L' entrée du restaurant se trouve au niveau de la terrasse.

- Pour certains riverains comme pour de nombreux commerçants, accueillir Mc Donald's à quelques pas des Halles de Tours, c'est faire entrer la malbouffe américaine dans le temple de la gastronomie. "Ça fait un peu tache d'avoir un McDo à côté de restaurants réputés pour leur gastronomie locale", estime un commerçant tout proche.

- Les bâtiments de France ont accordé le permis de construire à la firme américaine, mais pour de nombreux Tourangeaux, cela dénature le charme du vieux Tours. "S'ils avaient utilisé des matériaux ou des couleurs locales pour se fondre dans le décor, OK, estime une commerçante de la place. Mais là c'est moche, c'est moderne, ils n'ont rien à faire ici".

- Les élus écologistes de la ville de Tours ont prévu de manifester à 12 h devant le fast-food, au moment de l'inauguration. Ils dénoncent l'enseigne, Mac Donald, qui selon eux fait le plus d'évasion fiscale en France.

Dès les premières rumeurs sur l'installation d'un McDo dans le centre-ville de Tours, une pétition en ligne pour s'y opposer avait réuni 3 000 signatures. Ce McDonald's est le quatrième à Tours, après ceux de la gare, de Tours Nord et du quartier des Deux Lions. Dans ce nouveau restaurant, place du Grand Marché, il y aura 25 places assises.