Le Medef de l'Eure soulagé par l'assouplissement des règles d'isolement

Le fonctionnement dans les entreprises change en cette rentrée. Pour freiner l’épidémie de Covid 19 et son variant Omicron le gouvernement a annoncé ce week-end de nouvelles règles d'isolement plus souples pour les personnes positives ou cas contact. A compter de ce 3 janvier également, 3 jours de télétravail minimum sont imposés par semaine, 4 si possible.

Jean-Philippe Daull, patron du groupe Candor à Val-de-Reuil et président du Medef de l’Eure, juge cet assouplissement "rassurant. C'est important pour éviter de paralyser le pays. Ce qui est un peu plus compliqué pour les chefs d'entreprise, c'est de devoir mettre en place un nouveau protocole sanitaire qu'on a reçu dans le courant du week-end qui fait 25 pages et je peux vous dire que c'est assez fouillé".

Jean-Philippe Daull relativise aussi le télétravail: "C'est 20% des emplois en France, donc c'est pas grand chose finalement. Il y a 80% des emplois qui ne sont pas télétravaillables. Et il faut aussi se préoccuper des personnes à qui on demande de rester chez eux en télétravail, parce-que, psychologiquement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément facile à vivre pour ces personnes."