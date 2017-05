Le Médef de Côte-d'Or a un nouveau secrétaire général

Walter BOBLIN est le nouveau Secrétaire général du MEDEF Côte-d’Or. Il a effectué une partie de sa carrière à La Poste.

Walter Boblin a pris ses nouvelles fonctions de Secrétaire général du MEDEF Côte-d’Or ce mardi 2 mai. Walter Boblin a débuté sa carrière dans le développement commercial pendant une dizaine d'années, sur des postes d'attaché commercial, de chargé d'affaires ou encore de gérant d'agence.

En 2000, il a intégré le groupe la Poste en tant que Directeur Commercial, puis Directeur d’Établissement sur différents sites bourguignons.

Pour Pierre-Antoine Kern, Président du MEDEF Côte-d’Or, « Le parcours de Walter lui a permis d'expérimenter diverses stratégies en termes d'organisation, de développement, de satisfaction clients et de relations sociales. Je me réjouis qu'il les mette au service du MEDEF Côte-d'Or pour adapter toujours mieux nos services aux attentes de nos adhérents et renforcer encore l'influence de notre organisation patronale. »