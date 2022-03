Le Medef en Meurthe-et-Moselle incite les entreprises à relever leur protection contre les cyberattaques

La guerre entre l'Ukraine et la Russie fait peser un risque élevé de cyberattaques en France. Le président du Medef en Meurthe-et-Moselle, Gilles Caumont, également dirigeant d'Adista, spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, recommande aux sociétés de relever leur protection.

Les répercussions de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sont multiples, et les cyberattaques représentent un risque certain pour les ERP (Etablissements recevant du public) ou les entreprises en Lorraine. "Le problème de la cybersécurité est prégnant depuis l'arrivée du télétravail, qui a ouvert la porte aux piratages", confirme le représentant du Medef en Meurthe-et-Moselle Gilles Caumont. Le président est également dirigeant d'Adista, société basée à Maxéville qui propose aux entreprises des solutions en matière de cybersécurité.

Relever le niveau de sécurité

"Dans le cas de la Russie, il y a clairement un savoir-faire technologique, important, qui fait qu'on est particulièrement vulnérable", poursuit Gilles Caumont. A ce sujet, l'Agence chargée de la sécurité informatique française recommande aux entreprises de renforcer leur cyber-protection, via le système de double authentification par exemple. Elle consiste à présenter deux preuves d’identité distinctes pour se connecter à un compte ou un site web.

Si Gilles Caumont a relayé cet appel, sur France Bleu Lorraine, en invitant les entreprises à "relever leur niveau de sécurité au maximum", il a tenu également à recontextualiser. "Le risque est mondial, pas seulement ciblé sur la France." Jean-Yves Marion, professeur à l'Université de Lorraine et directeur du Loria, (Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications) estime pour sa part que les infrastructures d'intérêts vitaux sont suffisamment protégées, que ce soit dans l'énergie, le nucléaire, le transport... "Mais il peut y avoir un maillon faible", ajoute Jean-Yves Marion. En effet, les hôpitaux publics ont été victimes, cet été, d'attaques par rançongiciels.