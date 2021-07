Le MEDEF et la CPME de l'Yonne réagissent à l'adoption du projet de loi sanitaire

Dans l'Yonne, le MEDEF et la CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises réagissent à l'adoption du projet de loi sanitaire dimanche par les parlementaires. Ils se réjouissent de l'abandon du licenciement mais s'inquiètent de l'organisation pour les salariés qui ne sont pas vaccinés

Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire a donc été adopté dimanche. Le refus de se faire vacciner ne va plus constituer un motif de licenciement , comme cela avait été envisagé. Mais la loi maintient le principe de la suspension du contrat de travail.

Concrètement, un salarié d’un restaurant, d’un cinéma, ou de n'importe quelle entreprise recevant du public, sans pass sanitaire à partir du 30 août, ne pourra ni travailler, ni toucher son salaire.

Pour Claude Vaucouloux, délégué général du Medef de l'Yonne, tout cela reste un peu flou. Pour le moment il retient essentiellement l'absence de licenciement. " C'est un soulagement, car qui dit licenciement dit se séparer de compétences. Et aujourd'hui les compétences sont précieuses aux entreprises et aux employeurs. Maintenant, en ce qui concerne la suspension de la rémunération, il va falloir se poser la question de savoir de ce qui se passe pour le salarié. S'il ne travaille pas , bien entendu l'entreprise ne lui verse pas de salaire. Mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de précisions qui devront être apportées."

Claude Vaucouloux, délégué général du Medef de l'Yonne © Radio France - .

Le texte précise également que l'employeur devra proposer une alternative au salarié. un poste ou il ne sera pas en contact avec du public. Plus facile à dire qu'à faire selon Olivier Tricon, Président de la confédération des petites et moyennes entreprises de l'Yonne. " Quand vous avez un technicien en climatisation qui va faire des dépannages, comment l'entreprise va s'organiser pour modifier le travail du salarié ? Ce sera très compliqué. Peut être dans des grosses entreprises, mais pas dans les petites. Dans un restaurant, une personne qui est cuisinier, on ne va pas le mettre à la plonge. Le garçon de salle a-t-il la capacité d'aller en cuisine ? On peut faire des efforts mais , mais les limites risquent d'être atteintes très rapidement."

Olivier Tricon, Président de la confédération des petites et moyennes entreprises de l'Yonne. © Radio France - .

Si le Parlement a bien adopté le projet de loi dimanche soir, le Conseil constitutionnel a été saisi de ce dossier. Il a indiqué lundi qu’il rendrait sa décision le 5 août. Une saisine du Conseil constitutionnel suspend automatiquement le délai de promulgation de la loi.