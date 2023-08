Le meilleur de la production bovine au festival de la viande d'Evron

Au programme du lundi 1ᵉʳ septembre au 3 septembre 2023 : concours de la meilleure entrecôte, expositions, vente des bovins et bien d'autres.

"C'est la vitrine de l'élevage"

Environ 400 animaux destinés à la consommation sont exposés pour le concours de la section viande, parmi eux, deux belles bêtes d'Emmanuel Masserot, éleveur bovins à Sainte-Gemmes-le-Robert près d'Evron : "Je présente une vache et une génisse. Je les ai préparées pour qu'elles soient dans leur plus belle robe pour le jour du concours. C'est la vitrine de l'élevage."

Vitrine dans laquelle les prix peuvent aussi gonfler ! "On espère gagner entre un et deux euros du kilo de plus par rapport à ce qu'on vendrait à la ferme", explique-t-il.

Tout dépend du classement de la bête au concours, poursuit l'éleveur, "en venant ici, on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir vendre ou espérer vendre. En fait, c'est en fonction du classement, plus la bête est bien notée, plus on peut espérer un prix élevé. En milieu de classement ou en a la fin, le prix est alors légèrement inférieur."

Se faire connaître

Au-delà de la plus-value, il y a le coup de projecteur que cet événement représente. C'est l'occasion de se faire connaître auprès des bouchers et des abattoirs : "Le but, c'est de se créer du réseau pour pouvoir vendre tout au long de l'année. Ce festival permet de donner la chance à tout le monde, de pouvoir exposer des animaux et de se faire des contacts."

En contrepartie, Emmanuel Masserot paie des frais indirects dus au temps passé au festival au lieu d'être sur son lieu de travail. Mais il prend aussi le risque de blesser ses animaux en les transportant de ses champs à Saint-Gemmes-le-Robert à Evron.

"Il y a en effet le risque que les animaux, lors du transport, se fassent mal, se blessent, ou qu'ils aient un coup de stress et là, je serais obligé de ramener l'animal", prévient-il.

Et dans ce cas, cet éleveur perdrait aussi environ 50 € de frais d'inscription au concours, par animal.