Le même sponsor maillot pour tous les clubs professionnels du Grand Nancy ?

Les clubs professionnels du Grand Nancy auront-ils la saison prochaine le même sponsor maillot ? C'est la démarche lancée collectivement par l'AS Nancy Lorraine (Ligue 2), le Sluc Nancy Basket (Pro B), le Grand Nancy Métropole Handball (Proligue), le Vandoeuvre Nancy Volley Ball (Ligue A) et le Grand Nancy Volley Ball (Ligue B).

Une couverture XXL

C'est une initiative inédite en France pour rebondir après plus d'une année marquée par le Covid et les baisses de recettes : la possibilité pour une marque d'être présente en même temps dans quatre disciplines partout sur le territoire car avec les déplacements, les équipes nancéiennes sont présentes dans une saison dans plus de 60 villes différentes. Une visibilité sur les maillots, dans les stades et salles ainsi que sur les réseaux sociaux qui peut attirer selon Romain Terrible, directeur général de l'AS Nancy Lorraine :

"Ca ne se résume pas à quelques chaînes de télévision. C'est la possibilité d'atteindre des scores dignes de très gros clubs français".

L'union de ces clubs revendique 180.000 fans sur Facebook par exemple, auxquels il faut ajouter des milliers d'abonnés sur Twitter ou Instagram et des centaines d'autres partenaires.

Une bonne affaire pour l'entreprise qui répondra à l'appel

Ces clubs se sont donc mis d'accord pour une offre commune pour cet éventuel sponsor maillot. Une offre qui se veut attractive pour les clubs mais aussi pour les marques, selon Romain Terrible :

"On a vite compris que ça devait une opportunité visibilité mais aussi financière. Un et un ne feront pas deux dans cette opération. Il y a aussi une attractivité économique."

Des synergies qui ne s'arrêteront pas là puisque des facilités seront mises en place pour les supporters de chaque club pour assister à des rencontres dans d'autres disciplines.