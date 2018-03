Le mensuel satirique provençal le Ravi n'est pas passé loin de la liquidation judiciaire. Ce sont ses lecteurs et ses nouveaux abonnés qui lui permettent de continuer à vivre.

Le journal Le Ravi est sauvé ! Le mensuel satirique régional, très adepte du dessin de presse était dans le rouge : Difficulté à se vendre en kiosques, baisses des subventions régionales. La rédaction craignait une liquidation judiciaire, mais "il a passé l'hiver".

En décembre, Le Ravi a lancé un appel à ses lecteurs : appel aux dons, mais aussi appel aux abonnements. Et ça a marché, se réjouit Michel Gairaud, le rédacteur en chef du mensuel : "On a atteint 100 % de l'objectif: 30.000 euros!" 700 contributeurs ont donné, plus ou moins.

" Ca prend du temps du temps d'informer... Ca se paie" - Michel Gairaud, rédacteur en chef du Ravi

Autre objectif : Avoir plus d'abonnés, 600. 500 personnes ont souscrit.

"La presse, la liberté de la presse, une presse qui a du goût, qui passe par les fenêtres quand les portes sont fermées, ça ne va pas de soit", assène Michel Gairaud. "On a six salariés, cinq journalistes qui font du travail d'enquête. Ca prend du temps du temps d'informer... Ca se paie, il faut accepter de financer la presse. Et le mieux c'est l'abonnement."