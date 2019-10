Le Méridien relance la concurrence des hôtels de luxe à Nice

Nice, France

Le Méridien, sur la promenade des Anglais, deuxième hôtel de Nice en capacité avec 318 chambres, entame sa dernière phase de rénovation pour une ouverture complète en avril 2020. Les 188 premières chambres ont été rénovées l'hiver 2018-19. Le lundi 21 octobre jusqu'à mi-avril, le groupe Marriott, premier groupe hôtelier au monde, lance la rénovation de 130 chambres et suites "haut de gamme". Un investissement total de 13 millions d'euros.

Cet hôtel 4 étoiles avec une terrasse qui plonge sur la mer reçoit 35% de Français, 35% d'Américains et de plus en plus de Chinois, Britanniques et Scandinaves. Des chambres dont les prix varient selon les saisons de 130 euros en entrée gamme à 2.500 euros pour la suite présidentielle. Le taux d'occupation atteint son maximum le 15 août.

Retour du style tropical chic

Le Méridien va retrouver le style années 70 tropical chic avec "bois, verdure, cosy, ambiance Floride, Miami, Lifestyle" sur l'entrée, le patio, un nouvel espace de restauration rapide et les nouvelles chambres. Il n'y aura pas de rénovation extérieure et la présence du Mac Do dans le bâtiment restera intacte. Un bémol dans cette rénovation mais le directeur général, Stéphane Dartois, en attend beaucoup. Il explique sur France Bleu Azur : "Auparavant les grands hôtels étaient rénovés tous les 8-10 ans, désormais tous les 5-7 ans maximum... car la compétition est rude avec 1.200 chambres en projet sur Nice d'ici deux ans."

La bataille des hôtels de luxe

Deux mastodontes sont attendus : un hôtel Hilton géant de 120 chambres à l'allure d'un diamant XXL en verre et le projet Ionic imaginé par Daniel Libeskind contre la gare Thiers de Nice dont la livraison est prévue fin 2019.

Par ailleurs, le projet de construction d'un hôtel Sheraton 4 étoiles sur l'aéroport de Nice avec 230 chambres, est annoncé et la rénovation du mythique l'hôtel West End sur la promenade des Anglais est dans les cartons.

Des 5 étoiles en vue

Le Plaza de Nice sur la coulée verte en plein centre est toujours en cours de travaux pour une ouverture en hôtel 5 étoiles en 2020 avec 156 chambres. Une rénovation en style Art déco. "Un bâtiment datant de 1850 entièrement restructuré de fond en comble", assure sa directrice Daniela Rousseva.

Enfin The Park est également en réfection sur les jardins Albert 1er, le bâtiment doit se transformer mais pas avant deux ans en un autre hôtel 5 étoiles de 140 chambres avec spa de 600 mètres carrés et rooftop.