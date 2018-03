Le Mess des entrepreneurs ouvrira le 13 avril, au 42 rue de la Grande Etape à Châlons-en-Champagne. Ce sera un guichet unique pour les entrepreneurs qui trouveront sur place la CCI, la chambre des métiers et de l'artisanat, la Caisse des dépôts et consignation ou encore le CRSD, entre autres.

A peine élu maire de Châlons-en-Champagne, Benoist Apparu a lancé le projet : regrouper dans un même lieu, tous les interlocuteurs et toutes les institutions dont un entrepreneur a besoin pour travailler et faire grandir son entreprise. Dès le 24 mars, il y aura donc dans ce Mess des entrepreneurs : la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et de l'artisanat, mais aussi la Caisse des Dépôts et Consignation, l'UCIA (Union ces Commerçants, Indépendants et Artisans), la Semcha (Service de développement économique de Châlons Agglo) et le CRSD (Contrat de Redynamisation de Site de Défense).

"L'idée d'un guichet unique est matérialisé dès le rez-de-chaussée", explique Hubert Cartel, président de la société Mess des entrepreneurs qui a porté le projet : "Le public sera face à un accueil unique pour toutes les institutions et il trouvera d'abord des compétences avant de trouver des structures". Un gain de temps pour le chef d'entreprise et un gain d’argent pour les institutions qui auront donc le même accueil, mais aussi des cuisines ou encore des salles de réunions et de réception communes.

La façade du Mess des officiers de Châlons-en-Champagne n'a pas été touchée © Radio France - Aurélie Jacquand

Un bâtiment de 3 000 mètres carrés entièrement rénové

Le bâtiment date de 1953 et appartenait à l'armée qui avait installé là le Mess des officiers (la cantine). Vide depuis 2004, il est racheté par la mairie de Châlons-en-Champagne pour un peu moins de 800 000 euros. Elle décide de rénover le bâtiment et de le transformer en Mess des entrepreneurs pour un coût total de 4,2 millions d'euros.

Vu de l'extérieur rien n’a changé, sauf les huisseries. En revanche à l'intérieur, tout a été détruit. Du Mess des officiers, il ne reste que le sol en pierre ou encore l'escalier majestueux : "Sauf que les normes d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui", précise Hubert Cartel, "Il a fallut refaire une partie de l'escalier parce qu'il y avait un centimètre de trop de hauteur de marche et il a fallut rehausser la rampe en fer forgé d'une dizaine de centimètres".

L'escalier et sa rampe en fer forgé font partie des vestiges du Mess des officiers conservés © Radio France - Aurélie Jacquand

"L'idée c'était de faire du fonctionnel et du collaboratif, pas du somptuaire", dit Hubert Cartel

Dès la fin du mois de mars, une centaine de personnes travailleront dans ce Mess des entrepreneurs. Chaque institution aura son espace propre, mais elles partageront des parties communes : "Parce qu'on voulait que chacun puisse échanger, se parler", dit Hubert Cartel, président de la société Mess des entrepreneurs qui ajoute, convaincu, que l'autre objectif de ce lieu est de dynamiser le quartier : "Tous les matins ce sont 100 personnes qui vont venir ici ! Donc vous imaginez, ça va faire bouger le quartier !"

Une centaine de personnes travailleront dans ce Mess des entrepreneurs © Radio France - Aurélie Jacquand

L'intérieur du Mess des officiers a entièrement été rénové © Radio France - Aurélie Jacquand

Les travaux ont fait travailler des entreprises châlonnaises

A quelques jours de l'ouverture au public, les ouvriers s'affèrent encore dans les différentes pièces de ce bâtiment de 3 000 mètres carrés. Des ouvriers locaux pour la plupart : "C'est une belle satisfaction", dit Hubert Cartel avec le sourire "C'est du business qu'on a mis dans le milieu châlonnais. C'est 4,2 millions d'euros qui font vivre des salariés châlonnais".

Sur les 18 entreprises qui ont participé aux travaux, 16 étaient en effet marnaises et 15 étaient châlonnaises. Et certaines n'ont pas hésité à se regrouper pour répondre plus efficacement à l'appel d'offres, c'est le cas d'entreprises de peinture ou d'électricité : "Ca démontre que les entreprises châlonnaises avaient envie de ce chantier", conclut Hubert Cartel.

Dans l'entrée du Mess des entrepreneurs, le public trouvera un accueil commun à toutes les institutions présentes dans le bâtiment © Radio France - Aurélie Jacquand

15 des 18 entreprises qui ont participé aux travaux sont châlonnaises © Radio France - Aurélie Jacquand

Cerise sur le gâteau : ce Mess des entrepreneurs renferme également, au troisième étage du bâtiment, une salle de réception toute équipée qui pourra être louée par des particuliers pour y organiser des fêtes telles que des mariages : "Et pour le même tarif que ce qui se fait autour de Châlons-en-Champagne", assure Hubert cartel.