Le métier avec la plus belle vue des Pyrénées-Orientales toujours pas pourvu

Ca vous dirait de travailler dans un cadre somptueux et avec une vue à couper le souffle ? Depuis maintenant six mois, la communauté de communes Pyrénées-Catalanes cherche désespérément, via une délégation de service public, un gardien pour le refuge des Bouillouses, à 2.000 mètres d'altitude.

"Nous avons reçu deux candidatures en décembre dernier mais avec le retour alors du covid, le manque de lisibilité sur l'avenir du tourisme, les porteurs de projets venus de Suisse et d'Andorre ont préféré se rétracter", explique Jean-Rémy Sanchez, chargé du pôle tourisme pour la communauté de communes.

Refuge "clé en main"

Sur le papier, l'affaire semble pourtant séduisante : les lacs des Bouillouses voient passer chaque été 165.000 promeneurs et en hiver, l'endroit est un petit paradis pour le ski de randonnée. Le refuge peut héberger 42 clients et, depuis décembre dernier, tout y a été entièrement refait à neuf pour en faire "la vitrine de l'hébergement en Pyrénées-Catalanes".

La communauté de communes, le département, la région et l'Etat ont déboursé en tout un million et demi d'euros. "Des travaux Le refuge sera même complètement livré clé en main puisque nous y avons ajouté une cuisine, des meubles et la literie. L'idée c'est d'ouvrir le plus vite possible avec un gardien qui a une expérience dans la restauration et l'accueil du public en montagne," poursuit Jean-Rémy Sanchez. Les travaux seront terminés en septembre prochain. Avec une délégation de service public, le gardien verse un loyer à la communautés de communes.

La piste d'une gérance directe

La date limite pour déposer une candidature est fixée au 29 juillet. Et si personne ne postule ? "Dans ce cas, on se réunira avec les élus. Peut être qu'on lancera un nouvel appel d'offre, peut être qu'on prendra le refuge en gérance directe...". Jean-Rémy Sanchez reste quand même optimiste : "On a bon espoir parce que c'est un beau projet et on voit que nos montagnes et la randonnée attirent toujours autant de monde."