Le métro du futur du Grand Paris Express imaginé et construit à Alstom Petite Forêt dévoilé

Une centaine d'ingénieurs et d'ouvriers du site nordiste travaillent sur ce projet. La production de 180 trains qui vont circuler sur les lignes 15-16-17 du Grand Paris Express va commencer l'année prochaine. Un métro rapide, confortable et écolo.

Le métro bleu et blanc sans conducteur peut accueillir jusqu'à 1000 personnes, et aller jusqu'à 110 km/h soit 30 de plus que les autres, et en vitesse moyenne, il va par exemple 2 fois plus vite que les rames parisiennes et lilloises.

C'est aussi un métro écolo assure Pierre Lassalle, chef de projet, à 96% recyclable, avec un éclairage 100% Led, et un freinage électrique qui est privilégié pour limiter le freinage mécanique qui entraîne des pollutions atmosphérique dans les tunnels.

Les rames seront "ultra connectées" selon le chef de projet avec du Wifi, de la 4G, puis de la 5G, et des prises USB pour recharger les portables.

Et fini l'éclairage agressif, celui-ci suit notre rythme biologique explique Louis Weerts architecte mécanique, c'est à dire que le matin et le soir la lumière sera plus tamisée que le midi. Et puis pour redonner de l'espace aux passagers, et assurer le "spectacle", ce métro du futur a un pare brise panoramique.

560 embauches depuis 2 ans et demi

Ce projet fait partie des 5 confiés à Alstom par Ile de France Mobilité, principal client du site nordiste qui se porte plutôt bien car 560 personnes ont été embauchées depuis deux ans et demi, et 80 postes sont encore à pourvoir d'ici mars dans l'usine qui emploie maintenant 1400 salariés en CDI et 250 en intérimaires.

Grâce aux 10 projets en cours, le site a une visibilité jusqu'à mi 2022, mais Olivier Baril, le directeur espère maintenant décrocher les contrats de la ligne 18 du Grand Paris Express et du RER B pour pérenniser ces embauches récentes.