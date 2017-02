Le micro-crédit, un tremplin pour créer son emploi, un plus pour la collectivité

Avec 7 antennes en Bretagne, l'Adie (l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique) permet à des personnes en situation de précarité et qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, de créer une activité indépendante et donc, leur propre emploi. Plus de 16 000 personnes ont été financées en 2016.

À l'occasion de la semaine d'information sur le micro-crédit, Fabienne Kerzhero, directrice régionale de l'Adie en Bretagne était l'invitée de France Bleu Armorique ce mercredi matin.

400 projets aidés en Bretagne

L'Adie et ses 7 antennes en Bretagne (Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Vannes, Brest, Lorient et Quimper), ont aidé 400 entreprises l'an dernier (plus de 16 000 en France). Mais les demandes sont de plus en plus nombreuses (+10%/an). Si le projet est retenu, l'Adie finance en moyenne des prêts de 4 000€ (jusqu'à 10 000) avec des intérêts autour de 5%.

Quelqu'un qui les soutient et leur fait confiance

Au-delà du financement, l'Adie met en place tout un accompagnement du projet (commercial, juridique, technique, gestion, etc.), avant, pendant et après la création de l'entreprise. Cet accompagnement est indispensable pour la pérennité du projet. Ainsi, 69% des entreprises créées étaient encore en activité au bout de 3 ans, selon une enquête réalisée en décembre dernier. Autre indicateur, 84% des personnes aidées étaient en activité fin 2016, soit dans l'entreprise qu'ils ont créées, soit dans une autre création ou dans un emploi salarié.

Un + pour la collectivité

Si ces micro-financements sont efficaces, "il y a quelque chose qui n'est pas mesurable", selon le Président nationale de l'Adie, c'est la "remise en confiance, fierté, reconstitution de lien social ...". L'Adie est reconnue d'utilité publique et soutenue par les partenaires publics. Les activités et emplois créés permettent, certes un retour à l'emploi, mais aussi d'éviter des coûts et de générer des recettes pour la collectivité.