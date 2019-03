Le micro-don en ligne : une idée qui cartonne grâce à la bordelaise Cécile Duffau

Depuis le lancement de son projet "Un rien c'est tout" en 2016, le micro-don en ligne séduit aujourd'hui de nombreux géants du net comme Cdiscount, la Fnac ou encore Darty. Et la bordelaise Cécile Duffau a encore plein de projets en tête.

L'idée d'Un rien c'est tout lui est venue en 2016 après une rencontre qui la bouleverse. A l'époque, Cécile Duffau, est gestionnaire de patrimoine à Bordeaux. "J'aidais les gens qui avaient de l'argent à en gagner encore plus" se souvient-elle. Elle est alors très touchée par le témoignage de la maman d'un enfant malade, qu'elle rencontre, et qui est obligée de batailler au quotidien pour pouvoir payer les 3 000 euros mensuels de traitement de son fils. Et c'est en allant faire ses courses au supermarché, que l'idée d'Un rien c'est tout lui vient:

Un suivi sur chaque projet

Elle se lance ainsi dans le micro-don en ligne avec un impératif: participer et suivre les projets financés. Ces derniers ne sont donc réalisés qu'en France, afin que la bordelaise puisse elle même se rendre sur le terrain constater leur réalisation et leur conformité..

Marie Drucker, Antoine Griezmann et Vincent Lindon comme parrains

Les géants du net n'ont pas été difficiles à convaincre, assure Cécile Duffau, "tant aujourd'hui les entreprises ont pris conscience de leur impact environnemental et sociétal". Des partenariats comme Cdiscount, la Fnac ou encore Darty ont été conclus ces derniers mois, et d'autres sont encore à venir très prochainement.

En parallèle, elle est aussi allée convaincre de prestigieux parrains pour donner encore plus de résonance à son projet: Antoine Griezmann, Marie Drucker et Vincent Lindon qui tous les 3 ont de suite accepté:

