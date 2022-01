Le millésime 2021 d'huile d'olive s'annonce meilleur que prévu

C'est la bonne surprise de ce début d'année ! La récolte des olives est terminée dans la région. Quelques semaines après les dernières gouttes d'huiles extraites vient l'heure du bilan. Malgré des conditions climatiques compliquées, beaucoup d'olives pour la cuvée 2021, et surtout de la qualité.

Après la sécheresse et les gelées, les producteurs d'huile d'olive ne s'attendaient pas forcément à une telle surprise. La cuvée 2021 a été bonne mais surtout d'une très belle qualité.

5 000 tonnes d'huile d'olive produites en 2021

Alors que la récolte s'est achevée il y a quelques semaines les estimations sur la production d'huile française tablent sur 5 000 tonnes. Ce qui est mieux que les années précédentes : la cuvée 2020 était de 4 500 tonnes et celle de 2019 de 3 200.

Pour Jean-François Margier, du domaine La Michelle à Auriol, ce millésime n'est pas une récolte record en terme de chiffre, mais plutôt une belle surprise. Avec la dangereuse sécheresse de l'été, l'un des plus gros fléau de l'oléiculteur, la mouche de l'olive, ne s'est pas développée. Résultat, des olives non véreuses et d'une grande qualité.