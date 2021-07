Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie en visite dans un abattoir à Surgères

Le ministre de l'agriculture s'est rendu ce lundi matin à l'abattoir SIBCAS de Surgères. L'occasion pour Julien de Normandie de présenter son plan de financement France Relance. Un plan qui doit permettre d'accompagner les abattoirs dans leur modernisation, avec en ligne de mire la réduction de la souffrance animale.

Sur près d'un millier d'abattoirs en France, 123 bénéficient déjà de ce plan de financement selon le ministre, avec une moyenne de 500 000 euros de financement par site. "Cela fait des années qu'on demande toujours plus de normes, mais sans se soucier de la réalité économique des abattoirs. Quand on veut améliorer les choses, il n'y a pas de secret : il faut investir", assène Julien Denormandie.

"Cette aide va permettre d'accélérer les choses"

Pour le gérant du site, Nicolas Joyet, cet apport de l'Etat sera plus que le bienvenu : "Dans le cadre du plan de relance, on a déposé deux dossiers : un sur le bien-être animal, et un pour l'amélioration des conditions de travail des salariés. Cette aide va faire accélérer les choses. Disons que sans le plan de relance on aurait peut être décalé les travaux dans le temps, réalisé une partie aujourd'hui et une autre partie plus tard. Grace au plan, en fin d'année on aura réalisé l'ensemble des travaux".

Outre les progrès réels, Nicolas Joyet espère aussi que ces investissements permettront de changer le regard sur la profession : "On est souvent décriés. Cela va peut-être montrer au consommateur qu'on peut travailler dans un abattoir sans être un bourreau pour les animaux ni être un mauvais écologiste. Même si effectivement pour manger de la viande il faut élever un animal et il faut l'abattre. Mais on peut l'abattre dans de bonnes conditions".

Accentuer les contrôles

Ce plan de financement s'accompagnera aussi d'une hausse des contrôles, prévient le ministre. "D'abord, on fera des contrôles généralisés, c'est-à-dire simultanément dans tous les abattoirs du pays sur un point particulier. Ce faisant, on pourra comprendre où il faut améliorer les choses. Et puis on créera aussi une structure de contrôle mobile pour venir épauler les personnes déjà présentes sur les contrôles. Cela permet de renforcer la puissance de frappe de ces contrôles".

Des contrôles qui pourront donner lieu à des sanctions si nécessaire : "J'enverrai aussi dans les prochains jours une circulaire aux préfets pour leur dire que lorsqu'on constate des choses qui ne sont pas conformes à ce que l'on est en droit d'attendre alors il ne faut jamais que la main tremble, et que les sanctions soient prises", conclut le ministre.

Depuis juillet 2020, quelques 3 000 contrôles ont été réalisés dans le millier d'abattoirs que compte le pays. Ils ont donné lieu à 200 à 300 demandes d'aménagements. Six abattoirs ont même du fermer. Quatre d'entre eux ont pu rouvrir depuis.