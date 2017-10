Le ministre de l'économie Bruno Le Maire à Belfort ce vendredi

Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est attendu à Belfort ce vendredi. Il participera au comité de suivi national du plan de sauvetage d'Alstom, alors que l'Etat vient de se retirer du capital du constructeur français sur le point de fusionner avec l'Allemand Siemens.

Le prochain comité de suivi national du plan de sauvetage du site belfortain d'Alstom aura lieu ce vendredi et il aura lieu à Belfort. C'est ce qu'avait proposé le maire de Belfort Damien Meslot. Deux ministres sont attendus, Bruno Le Maire le ministre de l'économie accompagné d'Elizabeth Borne la ministre des transports. Une visite du site est prévue dans la journée.

L'objectif de cette nouvelle réunion du comité de suivi, c'est de faire le point sur l'avancée du plan de sauvetage du site belfortain lancé il y un peu plus d'un an, après une menace de fermeture.

L'Etat quitte le capital d'Alstom

Les syndicats attendent toujours la concrétisation de certaines commandes de la SNCF mais aussi les investissements promis par la direction d'Alstom. Et alors que le constructeur français a annoncé fin septembre sa fusion avec l'Allemand Siemens qui entre au capital à hauteur de 50%, ils espéraient que l'Etat garderait lui aussi une participation. Depuis 2014 et le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric, l'Etat français détenait 20% du capital d'Alstom qui lui avaient été prêtés par Bouygues avec une option d'achat à faire valoir avant le 17 octobre. Mais l'Etat n'a pas souhaité donné suite et se retire donc du capital. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire estime que cela aurait coûté trop cher (un milliard d'euros) sans permettre d'avoir un pouvoir de décision. Ce mardi lors d'une audition à l'Assemblée Nationale, il a aussi affirmé que le maintien de l'Etat au capital aurait empêché l'accord avec Siemens.

Bouygues de son côté s'est engagé à rester au capital au moins encore pour un an, sans se prononcer sur la suite.

Les députés LR ont demandé de leur côté une commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle de l'Etat et sur les moyens pour "protéger nos fleurons industriels".