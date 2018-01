Vrigne-aux-Bois, France

Bruno Le Maire est arrivé dans les Ardennes ce jeudi après-midi pour visiter une entreprise, et pas n'importe laquelle. Le ministre de l'économie a choisi la fonderie "la Fonte ardennaise" à Vrigne-aux-Bois, l'un des leaders européens des fonderies de sous-traitance. Une entreprise qui fête cette année ses 90 ans d'existence. La Fonte ardennaise fabrique des pièces métalliques pour l'automobile, les chauffages, les pompes, les travaux publics et réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. Aujourd'hui, l'entreprise compte 750 salariés sur ses 5 sites ardennais de Vivier au court, Vrigne-aux-Bois et Haybes.

À Vrigne-aux-Bois, @BrunoLeMaire visite la Fonte ardennaise, fonderie fondée en 1927 pic.twitter.com/uMdF6sif1t — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) January 5, 2018

Le ministre de l'économie exprime le "soutien" aux salariés de Selni à Revin

D'autres salariés attendaient de pied ferme le ministre de l'économie dans les Ardennes : les salariés de l'entreprise Selni à Revin, qui va beaucoup moins bien. Selni, anciennement Electrolux, a été placé en redressement judiciaire mercredi 3 janvier, trois ans après un plan de sauvegarde de l'emploi. Un PSE qui avait provoqué la suppression de 180 postes chez le fabriquant de moteurs de machines à laver. Aujourd'hui, 100 des 181 salariés de Selni sont au chômage partiel.