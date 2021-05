Le ministre de l'économie Bruno Le Maire invité de France Bleu Belfort Montbéliard

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité de la rédaction de France Bleu Belfort Montbéliard à 7h45 ce vendredi matin. Il répondra aux questions de Wassila Guittoune sur la signature d'un contrat entre l'Ukraine et Alstom qui doit apporter plusieurs années de travail au site de Belfort.

Bruno Le Maire, le ministre de l'économie est l'invité de France Bleu Belfort Montbéliard, ce vendredi 14 mai à 7h45. Il s'exprimera sur le projet d'accord entre les gouvernements français et ukrainiens qui devrait bénéficier au site Alstom ferroviaire de Belfort. Le pays de l'est doit commander plusieurs dizaines de locomotives, ce qui donnerait du travail sur plusieurs années aux 500 salariés, 250 intérimaires et sous-traitants de Belfort.

Il sera également question de la situation de General Electric dans le Territoire de Belfort.