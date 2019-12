Le ministre de l'Économie et des Finances opposé à un "coup de pouce" au Smic au 1er janvier

Pas de "coup de pouce" au Smic au 1er janvier. "En tout cas, je ne le souhaite pas" a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire ce dimanche sur France 3. Le Smic, salaire minimum de croissance, bénéficie chaque année d'une revalorisation mécanique et ça n'ira pas plus loin. "Il y a une formule que nous appliquons, et je pense qu'il faut respecter cette formule" a expliqué le ministre qui a insisté sur le fait que le gouvernement a "augmenté massivement la prime d'activité de 100 euros, au niveau du Smic." Bruno Le Maire assure que la prime d'activité permet d'apporter plus de pouvoir d'achat aux personnes qui touchent le SMIC, que d'augmenter le salaire minimum.

La position du ministre suit celle du groupe d'experts sur le Smic, consulté avant chaque revalorisation du salaire minimum le 1er janvier. Jeudi 5 décembre, ces experts ont recommandé de s'abstenir de tout "coup de pouce". Pour ce panel d'économistes, cela nuirait à l'emploi des moins qualifiés, à la lutte contre le chômage et cela aurait un "impact limité contre la pauvreté". En janvier 2019, la revalorisation automatique du Smic a été de 1,5%.