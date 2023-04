Le ministre de l'Industrie relance la production chez Duralex mais n'échappe pas à la réforme des retraites

Les verres sortent à nouveau des fours de l'entreprise Duralex à La Chapelle-Saint-Mesmin. Ce lundi, plus de cinq mois après la mise en veille du four pour cause d'explosion des coûts de l'énergie, la chaîne de production a été relancée par le ministre de l'Industrie Roland Lescure.

Des verres "Picardie 25" sortent du four © Radio France - Camille Huppenoire

S'il a reconnu des incertitudes liées au contexte économique, le ministre de l'Industrie a adopté un ton optimiste. "Je suis assez confiant sur le fait que les entreprises ont fait le boulot. Duralex ne s'est pas arrêté. Il y a eu des investissements dans les conditions de travail, l'aménagement de l'usine. On se retrouve aujourd'hui, je pense, avec des entreprises industrielles françaises mieux armées" estime Roland Lescure, qui "espère" que des marchés seront trouvés pour cette "marque emblématique."

Un comité d'accueil syndical et un échange tendu sur la réforme des retraites

L'intersyndicale dans le Loiret n'a pas manqué le rendez-vous pour se faire entendre sur la réforme des retraites. A son arrivée sous les huées, le ministre de l'Industrie a échangé quelques minutes avec des syndicalistes réunis devant l'entrée de l'usine. Un échange assez tendu et visiblement peu constructif. La soixantaine d'opposants réunie devant le portail de Duralex y est restée toute la matinée, huant à nouveau Roland Lescure lors de son départ. Au micro, le ministre a exprimé la volonté de "passer à autre chose (...) sans oublier ce qui s'est passé, les débats sur les conditions de travail, les institutions. On n'oublie rien mais on avance."