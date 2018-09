Mortain, France

Jacques Mézard, en charge de la Cohésion des territoires, s'est rendu ce lundi matin à Bourguenolles près de Villedieu les Poêles pour assister à la rentrée des classes dans l'école du village.

L'occasion pour le ministre de rappeler les nouvelles mesures prises par son collègue de l'Education Nationale pour permettre à tous les enfants d'acquérir les savoirs fondamentaux lors de leur première année de Primaire. Le gouvernement se donne pour objectif d'atteindre 100% de réussite en CP, c'est à dire que tous les élèves sachent lire, écrire, compter et respecter autrui à la fin de leur année scolaire. Cette politique éducative se fait également dans le cadre la lutte contre les fractures territoriales et sociales.

Un million d'euros pour Acome

Le ministre a ensuite passé l’après-midi dans le secteur de Mortain en visitant deux entreprises locales.

Il s'est rendu chez le fabricant de câbles et de fibre optique Acome. Jacques Mézard a soutenu cette entreprise du sud Manche en lui accordant une PAT, prime d’aménagement du Territoire en décembre dernier. Il s'agit d'une enveloppe d'un million d'euros sur la période 2018-2020 dans le cadre du projet de diversification lié à l'automobile et la mobilité connectée. La coopérative Acome est en pointe dans la future voiture connectée. Et pour Jacques Mézard, il est important de soutenir ces entreprises implantées au cœur des territoires

Pour Jacques Mézard, il est important de soutenir les entreprises comme Acome, implantées au cœur des territoires Copier

Jacques Mézard entourés des dirigeants d'Acome et des élus manchois © Radio France - Frédérick Thiébot

Le ministre a enfin visité le fabricant de palettes Künkel au Teilleul. Pour cette autre entreprise en développement du Sud-Manche, le ministère de la Cohésion des territoires a accordé 386 000 € de subventions.