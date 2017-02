Le ministre de la Ruralité Jean-Michel Baylet signe un contrat de ruralité dans le pays de Bray, en Seine-Maritime

Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet, était en visite en Seine-Maritime ce mercredi 22 février. Il a signé un contrat de ruralité avec le pays de Bray pour apporter 10 millions d'euros d'aide à une soixantaine de projets.

Ce mercredi 22 février, Jean-Michel Baylet, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, était en visite en Seine-Maritime. Il a signé un contrat de ruralité avec le pays de Bray pour apporter une aide financière à une soixantaine de projets. Au total, 10 millions d'euros seront débloqués d'ici 2020.

66 projets pour une facture de 61 millions d'euros

Un centre aquatique à Neufchâtel-en-Bray, la création d'une piste de BMX à Gournay-en-Bray, la revitalisation du centre-bourg de Quièvrecourt... Au total, le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Bray veut mettre en oeuvre 66 projets locaux ces trois prochaines années. Cet ensemble d'intercommunalités a défini ses priorités selon quatre axes : des retombées économiques au bénéfice du territoire, la transition écologique et énergétique, une offre de services adaptée aux besoins du territoire et des outils pour encourager le dynamisme. Coût total du projet : 61 millions d'euros.

Pour aider ces collectivités locales à concrétiser leurs ambitions, l’État vient de signer un contrat de ruralité avec le PETR : au total, 10 millions d'euros d'aide d'ici 2020, 1.6 million d'euros dès cette année. Une aide logique selon le ministre : "Il faut travailler en complémentarité les uns avec les autres. Ce qui m'a marqué quand je suis arrivée au ministère, c'est l'opposition présentée entre les villes et les campagnes. J'ai souhaité mettre tout le monde en osmose avec des contrats de ville et des contrats de ruralité. Et j'ai attribué les mêmes moyens aux deux types de contrats. Ça nous permet d'impulser un élan important."

Le citoyen ne se demande pas si c'est le maire ou l’État qui a payé

Justement, cet élan important il représente une bouffée d'air frais pour certaines collectivités selon Xavier Lefrançois, le maire de Neufchâtel-en-Bray et président du PETR. "Ici à Neufchâtel, la situation financière est saine car nous faisons très attention aux finances publiques. Quoi qu'il arrive nous aurions réalisé ces projets un jour ou l'autre. Mais pour d'autres collectivités qui sont touchés par de grosses difficultés, cette aide financière a toute son importante. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce contrat : tout le monde peut en profiter, quel que soit le montant du projet."

Pourtant, certains élus locaux regrettent de devoir appartenir à un ensemble d'intercommunalités tel que le PETR pour signer ce genre de contrat et obtenir de tels financements. Mais l'important ce n'est pas les moyens, ce sont les résultats selon la préfète de Seine-Maritime Nicole Klein. "Le citoyen ne se demande pas si c'est le maire ou l’État qui a payé. L'important pour lui c'est d'avoir ces services qui sont ancrés dans notre tradition, où qu'on soit dans le territoire."