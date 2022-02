Le ministre de la santé attendu par les syndicats de soignants à Nice

Il leur avait promis de revenir, Olivier Véran de retour au service infectiologie de l'Hôpital l'Archet à Nice. Le ministre de la santé était venu il y a un an tout juste alors que les Alpes-Maritimes étaient dans l'œil du cyclone tout juste reconfinées. Il avait promis de refaire un point à Nice une fois la situation épidémique apaisée. Deux heures de visite dans les couloirs de l'hôpital. Des annonces sur la fin du port du masques.

Des manifestants antivax et des syndicats de soignants

Pendant ce temps dehors, deux cortèges attendaient le ministre. Une trentaine d'antivax rassemblées et tenus à distance par la police "Véran menteur !" entonnaient-ils à l'arrivée des voitures. Deuxième cortège : des soignants en colère : "on veut de meilleurs salaires, que les années Covid comptent double pour la retraite et des indemnités pour se loger sur la Cote d'Azur où l'immobilier est cher" dit l'un d'entre eux.

Une délégation Force Ouvrière a été reçue par le ministre.