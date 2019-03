"Reconstruire la ville sur la ville": Julien Denormandie, ministre de la ville et du logement

Nice, France

Le Ministre de la ville et du logement était l'invité de France Bleu Azur ce jeudi matin. L'occasion de parler de logements sociaux, de relation entre gouvernement et mairie et de densité de construction. L'occasion aussi d'aborder la question de l'encadrement des loyers. Pour Julien Denormandie, c'est avec sa loi désormais possible au niveau des communes.