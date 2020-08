Le ministre délégué à l'économie veut rassurer les entreprises vivant du tourisme dans les Alpes-Maritimes

Le ministre délégué à l'Economie, la relance, les PME et TPE Alain Griset s'est rendu mercredi à la verrerie de Biot, première entreprise en France en terme de visiteurs. Les patrons de la parfumerie Fragonard et de la confiserie Florian étaient aussi présents. Tous attendaient des annonces de soutien à leurs entreprises. Leur modèle économique est lié étroitement aux visites, à l'ouverture au public. Pourtant, ces entreprises membres d'un groupement Entreprise et Découverte ne figurent pas dans le plan tourisme. La verrerie de Biot, les parfumeurs Fragonard, Molinard et Gallimard, ainsi que la Confiserie Florian accueillent à elles cinq 2 millions 600 000 visiteurs par an. Elles dépendent étroitement du tourisme (80 % d'étrangers et 70 % de groupes). Pour l'instant seule la verrerie de Biot sera rattachée au Plan Tourisme, a expliqué le ministre.

Le ministre a annoncé l'élargissement des dispositifs prévus pour le tourisme à un certain nombre de secteurs comme les métiers d'art (les verreries sont concernées). La verrerie de Biot, qui a perdu 400 000 euros du début du confinement à fin juin pourra donc bénéficier de mesures exceptionnelles en termes d’exonérations de charges sociales, de chômage partiel jusqu'à la fin de l'année, grâce à un décret qui sera signé prochainement a prévenu le ministre Alain Griset .

Le ministre délégué à l'économie Alain Griset Copier

En revanche, en ce qui concerne les parfumeurs et confiseurs, pas de réponse immédiate, il va en discuter avec Bruno Lemaire, son ministre de tutelle pour que ces entreprises soient intégrées au plan tourisme et puissent bénéficier des même mesures de chômage partiel notamment.

Frédéric Fuchs PDG des confiseries Florian se veut confiant :

Frédéric Fuchs Copier

Eric Fabre, directeur commercial de Fragonnard espère que les entreprises de savoir-faire et de tourisme comme la sienne bénéficieront de la prolongation des mesures de chômage partiel

Eric Fabre, directeur commercial de Fragonnard Copier

Le gouvernement passera à la vitesse supérieure le 25 août, avec la présentation du plan de relance de 100 milliards d'euros en Conseil des ministres.